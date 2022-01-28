4鋼企超標排放污染物兼數據造假　47人判囚

河北唐山市中級人民法院周四（27日）組織了該市路南、路北、開平、古冶4地法院，對4宗鋼鐵企業數據造假、超標排放、污染環境案件進行集中宣判。4地法院對涉案企業的領導、直接責任人、直接參與人員等47名被告，分別判處有期徒刑6個月至1年6個月不等，並處罰金；其中2間鋼企因構成污染環境罪單位犯罪，也被罰款。

官媒報道，4間涉案企業分別為唐山松汀鋼鐵有限公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司、唐山市中厚板材有限公司及唐山金馬鋼鐵有限公司，案件源自於生態環境部去年的一次突擊暗訪。在去年3月11日，生態環境部長黃潤秋一行抵達唐山市，到多間鋼企突擊檢查重污染天氣應急減排措施的落實情況，卻發現上述企業普遍存在生產紀錄造假等問題。

案件審理時，法院查明，上述4間企業去年3月為了逃避環保部門監管，採取干擾自動監測設施、偽造自動檢測數據等方式進行違法生產，超標排放二氧化硫、氮氧化物等污染物，危害人民群眾的健康安全，構成污染環境罪；其中唐山松汀鋼鐵有限公司、河北鑫達鋼鐵集團有限公司更構成污染環境罪單位犯罪，遂依法作出上述判決。

唐山市中級人民法院表明，通過此次集中宣判，有效震懾潛在的污染企業，教育引導企業自覺保護生態環境，護航該市的碧水藍天建設及經濟社會高質量發展。