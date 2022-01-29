曾遭刑訊逼供冤枉殺害一家4口　男子終獲改判無罪

雲南大理州大理市大理鎮下兌村1989年12月發生一宗一家4口滅門慘案，警方調查5年後，忽然認定時任村公所書記張滿是兇手，張滿及後更被判無期徒刑。惟張滿入獄後，一直堅持申冤。幾經波折後，案件周五（28日）終在大理州中級人民法院重審，張滿獲改判無罪。

內地傳媒報道，案發於1989年12月16日，下兌村村民王學科的一家4口在家中遇害，其中包括一名男童和一名4歲女童。案件當時引起哄動，惟警方始終未破案，直至5年後的1994年12月，警方忽然認定張滿是兇手。張滿憶述，他被捕後一直否認殺人，惟遭到警方刑訊逼供，包括暴力毆打、斷水斷糧等，甚至威脅傷害其妻兒。最終，張滿被迫承認殺害了王學科一家4口，其「有罪供述」也成為案件唯一的證據。

張滿當時認為，案件進入審訊後，他還有抗辯機會。沒想到至1997年，法院認定他犯故意殺人罪，判處無期徒刑；他立即提出上訴，惟至1999年，二審仍維持原判。結果從1994年被警方帶走，到2011年獲保外就醫，張滿一共被羈押長達17年，惟他從未放棄申訴。

案件至2019年11月出現轉機，雲南省人民檢察院認為張滿的部分申訴理由成立，向雲南省高級人民法院建議重新審理案件。至上月13日，張滿收到雲南高院的《再審決定書》，雲南高院認同當年的判決確有錯誤。獲改判無罪後，張滿一方接受內地傳媒採訪，表示將在農曆新年後才決定是否申請國家賠償。