嫖客買春心臟病發亡　賣淫女偕2男棄屍捱告

四川達州早前有女子在從事賣淫活動時，嫖客因突發心臟病猝死。女子慌忙之下找來2人幫忙將屍體拋到垃圾車旁，最終3人因涉嫌侮辱屍體罪被公訴。

中國檢察網日前公布的起訴書顯示，3名被告分別是1961年出生的潘姓女子，1966年出生的冉姐男子，以及1945年出生的吳姓男子。經查，去年7月14日早上7時許，潘女在達州市達川區的租房處內從事賣淫活動，與王姓嫖客發生性交易時，王男突然猝死。潘女擔心被死者家屬要求賠償，立即致電冉男和吳男。三人替死者穿回衣褲後，決定將屍體丟棄。

翌日凌晨1時許，三人合力將屍體抬出門外，並丟到門外街道的垃圾車旁後才離去。約1小時後，王男的親屬發現其屍體並呼救，引起附近居民圍觀。經達州市公安局法醫化檢鑑定，死者王男的死亡原因符合冠狀動脈硬化性心臟病致心源性猝死。

潘女、冉男和吳男其後分別經達州市公安局達川區分局石橋派出所電話通知到案，各人如實供述其主要罪行。達州市達川區人民檢察院認為，三人私自處置他人衣着不整屍體，丟棄在公共場所，侵犯他人屍體尊嚴，證據確實充分，應當以侮辱屍體罪追究刑事責任。