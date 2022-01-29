手繪地圖相認生母　男子被當成4歲孩

內地37歲男子李景偉早前憑着小時候的記憶，手繪家鄉地圖，終與失散33年的生母團圓，引起輿論關注。李景偉周四（27日）接受內地傳媒採訪時透露，他與生母相認後，一直與生母住在一起，即將來臨的農曆新年，更是他與生母相認後過的第一個「團圓年」，因此特別興奮。

李景偉表示，在相認後，他與妻子、孩子以及生母一起在河南省生活，相互之間沒有疏離感。他不但首次為母親煮飯，更陪着她逛街買衣服，帶母親參觀他小時候長大的地方，令他感嘆︰「再見母親時，我已是中年，太多太多的第一次，還好一切都來得及。」

李景偉又指，母親的記憶力不好，彷彿停留在他被拐的那一年，還是把他當成4歲，「天天喊我小寶寶、小乖乖或者小寶貝」。李更憶述，某次他帶母親前往剪頭髮，結果母親因一段時間看不見他，便開始大聲喊「小寶寶」，引起旁人圍觀，令他感到尷尬又幸福。

李景偉表示，他從母親口中得知，在自己被拐後，母親曾到訪四川省、安徽省、浙江省等地尋找，後來跟着親戚到河南省一邊打工一邊找人，一直未有回雲南省老家；至於其父親則在他被拐走，曾經找有犯案嫌疑的男子理論，結果被對方毆打，傷及腦部，數年後便逝世。李景偉坦言︰「好在最終還是有緣分。」