女店主為還卡數　偷龍轉鳳盜金飾

上海市25歲女子李倩早前任職某珠寶店店長期間，竟以假金飾掉包的方式，趁機偷走價值33萬元人民幣（約40萬港元）的黃金金飾。她因涉嫌職務侵佔罪，被檢察機關批准逮捕。

內地傳媒周五（28日）報道，李倩因工作能力強，2020年入職後從店員升上主管的位置，權限也變得愈來愈大，主要負責盤點貨物。惟她熱愛購物，積欠大量信用卡卡數；為了償還卡數，她開始挪用該店現金，甚至偷走該店回收的舊金飾。遇上檢查時，她便會把櫃台內出售的金飾熔掉，然後謊稱該些金飾已被買走，或用假金飾掉包；由於財務人員盤點時只掃吊牌，並不會核對金飾的樣式，使其所作所為，在很長一段時間內都無人發現。

直至2021年初，李倩的同事在盤點貨物時，發現金器數量不對，於是向李倩匯報；雖然她訛稱貨品已出售，貨款都在銀行卡裏，惟其同事對她產生強烈懷疑。及後，又有顧客發現自己買到假金飾，前來投訴。由於擔心受牽連，一名金姓店員主動向分管門店的經理匯報，該經理調查後，決定報警。

李倩被捕後承認，她出生於中產家庭，雖然後來家道中落，但她從小養成的花錢大手大腳的習慣並沒有改變。任職店長後，其月薪僅足夠支付房租及必要開銷，惟她依然瘋狂購買名牌奢侈品，甚至曾向男友贈送一塊浪琴手錶作為生日禮物；結果她的不理性消費，導致其債務像滾雪球一樣，愈滾愈大，最終葬送了自己的前程。