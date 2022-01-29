懷疑子吸毒主動報案　父助警破違禁藥產業鏈

浙江省泰州市姜堰區一名李姓男子近日懷疑兒子小李（化名）注射毒品，於是報警；警方調查後，未發現小李吸毒，但意外發現一條生產銷售違禁藥物的黑色產業鏈。警方其後採取行動，拘捕5名疑犯，繳獲500多瓶違禁注射劑、逾1萬片違禁藥片等，涉案金額逾200萬元人民幣（約248萬港元）。目前，疑犯已被採取刑事强制措施。

內地傳媒周五（28日）報道，小李是健身愛好者，早前通過網絡直播認識一名健身達人後，便向其購買「PC」、「OP」等牌子的膽固醇類藥物，用於增肌。去年5月，李先生意外看見小李往身體內注射藥劑，便報警求助。警方經鑑定後，雖確認小李注射的並非毒品，但該些藥品均屬於法律明文規定限制買賣的興奮劑，警方懷疑事件背後可能牽涉一條生產銷售違禁藥品的黑色產業鏈，便進行深入調查。

經數個月調查後，警方鎖定一個以楊某、祝某等人為首的生產銷售違禁藥品的犯罪團夥。至本月13日，警方摸清團夥的情況後，分赴黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市等地收網。

祝某被捕後供稱，他與楊某均愛好健身，為了增強肌肉，他們起初從國外網站購入上述牌子的類固醇類藥物，作為自用或轉售圖利；後來，祝某從網上學懂製作類固醇類藥物的方法後，便聯同楊某一起大量購買原材料及工具，開始生產國家禁止使用的丙酸睪酮、庚酸睪酮等類固醇類藥品，並包裝成「OP」等牌藥物，聯同親友對外銷售。