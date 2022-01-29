男子撞樣通緝犯　接滋擾電話不勝其煩

浙江省寧波市男子孫先生因身份證照片與警方早前發布的通緝犯「撞樣」，近日接到200多通電話騷擾。事件傳到網上引發議論，孫先生被朋友笑指生意做不好，「不如去派出所報備直接拿10萬元獎勵」。事主希望網民理性看待此事，不要過多打擾他的工作和生活。

95後的孫先生在慈溪市經營一家滑板店，至今已有2年。周三（26日）開始，他的手機不停接到騷擾電話，甚至凌晨手機也響個不停，接通後對方卻沒發聲，掛線後電話又再響。他表示，來電顯示號碼來自全國各地，但至今沒有警方聯絡過他。他試過乘坐網約車時，司機看到影片後，經反覆確認才開車。起初他覺得有些不習慣，但想到司機這樣做也是出於安全考慮，後來就適應了。

與孫先生撞樣的通緝犯，是來自江西省南昌縣武陽鎮廣豐村龔萬自然村的男子熊根保，他涉及2005年6月發生的一宗重大刑事案件。南昌警方案發後公布他的身份證號碼等訊息，又表示對提供重要線索、協助或直接抓獲疑犯的市民，給予2萬至10萬元人民幣（約2.5萬至12.4萬港元）獎勵。

對事件在網上引發熱議，孫先生認為大家開心聊聊事情就過去。他從高中時期開始玩滑板至今已10多年，參加不少業餘比賽，又曾獲學校聘請當滑板指導老師，如今創業開滑板店也算完成夢想。他表示平日主要利用手機電話備貨、聯繫顧客，如此頻繁的騷擾電話對他造成很大影響。