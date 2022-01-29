曾任戰略支援部隊司令員　解放軍上將調任西部戰區政委

2022年四川軍地領導迎春座談會周四（27日）在成都舉行。會上訊息顯示，曾擔任戰略支援部隊司令員的解放軍上將李鳳彪，已調任西部戰區政委。根據公開履歷，此次履新是李鳳彪首次主責政治工作。

資料顯示，63歲的李鳳彪是河北安新人，1978年入伍，歷任戰士、班長、排長，連長、團機關參謀等職。他在基層部隊中打滾多年，並在多支部隊擔任軍事主官，更曾於2006年，被評為首屆全軍「優秀指揮軍官」。

此後，他先後擔任過空降兵第44師師長、空降兵第15軍參謀長、空降兵第15軍軍長等職，至2014年底升任成都軍區副司令員。本輪軍改開啟後，李鳳彪於2016年初調任中部戰區副司令員兼參謀長。2019年12月，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓隆重舉行，李鳳彪以「戰略支援部隊司令員」的身份對外亮相。

如今，李鳳彪再度履新，成為西部戰區政委。資料顯示，西部戰區下轄領導和指揮四川、西藏、重慶、甘肅、寧夏、青海、新疆的所屬武裝力量。內媒曾形容，西藏和新疆作為中國的西部邊陲，同時也是地緣安全的交界，面臨本地區極端主義和分裂勢力的威脅，一直在中國的軍事版圖中擁有特殊地位。