省紀委監委通報　3宗幹部違規收禮典型問題

江蘇省紀委監委周六（28日）通報3宗違規收受禮品禮金典型問題，相關人員被處黨紀、政紀處分，違紀所得予以收繳。

第一名涉事者，是淮安市清江浦區委常委、常務副區長於升。他多次違規使用公車、違規接受宴請並收受禮品問題。在2021年12月21日至2022年1月18日，於升4次違規使用公車接受管理服務對象宴請。此外，他還收受相關企業所送項鏈、手機、化妝品等禮品，價值4萬元（人民幣，下同，約4.9萬港元）。於升受到黨內嚴重警告處分，降為一級主任科員，禮品全部收繳。

另外，省畜產品質量檢驗測試中心檢測三科科長劉建暉等人，違規吃喝並收受購物卡和禮金問題。2022年1月，省畜產品質量檢驗測試中心檢測三科科長劉建暉（非中共黨員）帶領顧津僮等3人，在無錫、常州市有關企業檢查驗收期間，多次違規接受被檢查企業宴請，並分別收受3千元（約3,675港元）購物卡，顧津僮還另外收受2千元（約2,450港元）現金。

陪同檢查的常州市畜牧獸醫處處長姜德興等4人也違規接受了被檢查企業的宴請，分別收受2千元購物卡。劉建暉受到政務記大過處分，免去其科長職務；顧津僮、姜德興二人受到黨內嚴重警告處分；其餘5人誡勉談話；違紀所得予以收繳。

最後，無錫市市政工程質量監督管理中心主任李繼剛違規接受宴請並收受禮金問題。2022年1月16日，李繼剛接受其管理服務對象宴請，並收受5千元（約6,125港元）現金。李繼剛受到黨內嚴重警告處分，免去其管理中心主任職務；違紀所得予以收繳。