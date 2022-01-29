國家衞健委︰各地不得隨意禁止群眾返鄉過年

國務院聯防聯控機制新聞發布會周六（29日）下午在北京市召開，國家衞健委發言人米鋒在會上指出，當前內地一些地方發生本土聚集疫情，隨着春運客流量增加，疫情擴散風險加大；惟米鋒強調，當局已對春運期間的疫情防控措施提出明確要求，各地不得隨意禁止外地群眾返鄉過年、不得隨意擴大限制出行範圍等。

米鋒指出，全球近一周新增確診病例超過2,300萬宗，其中近90%為變種病毒株Omicron；中國周邊國家病例也增長迅速，「外防輸入」壓力持續增大。目前，內地一些地方出現本土聚集疫情，隨着春運客流量增加，疫情擴散風險加大，各地要切實做到全鏈條精準防控，從快、從細落實流行病學調查、核酸檢測、排查協查等措施。

惟米鋒表示，國務院聯防聯控機制綜合組早於上月18日的發布會上，對中、高風險地區人員出行，前往中、高風險地區人員，高風險崗位人員出行，發燒病人、健康碼「黃碼」等人員管理、核酸檢測等提出明確要求；國家衞健委近期卻留意到一些群眾遇上返鄉受阻問題，國務院聯防聯控機制綜合組已要求地方立即整改，但個別地方仍存在「不允許低風險地區群眾返鄉」、「強制要求返鄉群眾自費集中隔離」、「隨意延長集中隔離和居家健康監測時長」等。

對此，國務院聯防聯控機制綜合組對再次提出明確要求，包括不得隨意禁止外地群眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉群眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

米鋒補充，國務院聯防聯控機制綜合組已於周六在國家衞生健康委官網首頁，開設「春節返鄉路」公眾留言板，讓群眾反映在返鄉途中遇到的「層層加碼」等問題。