成都地鐵地盤坍塌釀4死14傷　22人受處分

四川成都地鐵17號線二期建設北路站防塵降噪施工棚工程去年9月10日發生坍塌事故，造成4死14傷。成都市應急管理局周六（29日）公布調查報告，經事故調查組認定，該宗事故是一宗生產安全責任事故，包括參與施工方案審查的專家在內，合共22人受處分。

調查組認定，事故直接原因是網架中部分桿件設計承載力不足，部分與支座相連的豎腹桿承載力標準值不足，網架上弦支座未與支承柱有效連接，使網架結構處於不穩定狀態；網架頂部堆載和多工序交叉施工作業產生的外力，擾動加速不穩定結構體系失穩，導致坍塌。間接原因則是違法生產經營；違法發包、轉包，無資質和超資質承攬工程；施工現場管理不到位；項目審查把關不嚴；設計存在缺陷。

調查報告指，恒裕翰公司、玖鼎公司、中鐵十一局城軌公司、上海建浩等單位的5名責任人涉嫌重大責任事故罪，市應急局已移交司法機關立案調查。另市應急局已對17名有關企業人員給予行政處罰和黨紀政紀處分，5名參與施工方案審查的專家，則由住建部門處理。

此外，對於在調查過程中發現的公職人員履職方面存在的問題，市應急局已移交市紀委監委追責問責。另對恒裕翰公司、中鐵十一局城軌公司等6單位涉嫌的其他違法違規行為，市應急局也予以罰款，或移送住建部門調查處理等。