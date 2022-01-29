4部委發指引　打擊上市公司違規擔保等行為

中國證監會、公安部、國資委及銀保監會周五（28日）發布並由即日起實施《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（下稱《8號指引》），內容包括新增一章關於上市公司佔用擔保的整改要求；罰則部分整合了中證監、國資委和銀保監會等單位此前印發的規範性文件內容，並新增了公安機關對涉嫌犯罪案件的處理。

《8號指引》共有7章，29條。由具體來看，它的其中一個重點是關於上市公司對外擔保的要求，結合監管實踐，將中證監此前發布的《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（下稱《16號文））中，要求「所有被擔保方提供反擔保的要求」，限縮為控股股東、實際控制人及其關聯方。其次是明確了，上市公司控股子公司對合併報表外的主體提供擔保，視同上市公司提供擔保等。

此外，《8號指引》新增一章關於上市公司佔用擔保的整改要求，將佔用擔保監管作為一項持續工作推進，同時保留《16號文》關於以資抵債的要求。最後，它在罰則部分整合關於中證監、國資委和銀保監會等單位依法查處違法違規行為的內容，並新增公安機關對涉嫌犯罪案件的處理。

《8號指引》指出，中證監與公安部、國資委、銀保監會等部門加強監管合作，實施信息共享，共同建立監管協作機制，嚴厲查處資金佔用、違規擔保等違法違規行為，涉嫌犯罪的依法追究刑事責任。