500「鵝軍」部署邊境　防範偷渡阻疫情輸入

新冠病毒肆虐全球，內地「外防輸入」壓力持續增大。其中，廣西崇左市與越南接壤，是「外防輸入」的最前線；為加強防疫，當地近期在各防疫卡點部署了一支總數由500隻鵝組成的「特殊部隊」，牠們並非普通家禽，而是用於防止偷渡者非法入境，因而被當地村民戲稱為「有編制的鵝」。

內地傳媒上周六（29日）報道，在崇左市龍州縣的各個防疫卡點，兩隻鵝、一隻狗，加上兩名當地村民是「標配」。村民黎飛表示，鵝對聲音非常敏感，稍有風吹草動，牠們都會大叫，「見到陌生人叫得更大聲」。黎飛更透露，在上月2日凌晨，他與隊友在「鵝兄」的提醒下，成功逮獲兩名偷渡者，直言「這兩隻鵝功不可沒」。

另一位值守防疫卡點的退役軍人農民忠則表示，其值守的「下凍鎮980號界碑」地處三岔路口，周邊山高林密、小路眾多，常有「三非（非法入境，非法居留，非法就業）」人員試圖偷渡，也常有野豬、毒蛇、蜈蚣等出沒，鵝與狗的警示不僅嚇跑「三非」人員，也保護了他的安全。

報道指，龍州縣去年6月開始在部分邊境防疫卡點試行「鵝防」，經試驗後，發現鵝對陌生人和聲音的警覺，甚至比狗還要敏感；於是在同年9月，「鵝防」在龍州邊境防疫一線全面推廣，條件允許的卡點都配備了「鵝軍」。內媒記者近日到現場走訪時，兩隻鵝發現記者一行人後，立即張開翅膀，伸長脖子厲聲叫囂，彷彿在下逐客令。

龍州縣疫情防控指揮部常務副指揮長李國滔指出，龍州縣邊境線長184公里，界河長22公里，邊境便道、小道眾多，令當地「外防輸入」工作面臨巨大挑戰。為更有效地防止疫情輸入，當地啟動「鐵桶行動」，採取人、物、技、犬、鵝「五防」舉措。由於成效顯著，「鵝防」已在崇左市其他縣區推廣，目前大約有400隻狗、500隻鵝分布在533公里邊境線的300多個防疫卡點上，防範「三非」人員。