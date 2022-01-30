疫情嚴峻變託辭　內地傳媒對話不想回鄉的女子

農曆新年將至，內地不少長年在外打工的民眾都會返鄉，期盼回家團圓；然而也有一些市民寧願「就地過年」，不想返鄉。內地傳媒記者採訪了3位年齡層不同、卻同樣不想返鄉的女士，她們不約而同地用疫情作為託辭，但真實理由各異，有的害怕要相親、被催婚，有的則認為自己事業不成，無顏面對父老鄉親。

現年50歲的北京女子李朝霞（化名）表示，她與丈夫年輕時從縣城出來闖蕩，雖然現時全家人定居在北京，讓鄉親父老以為他們「發財了、富貴了」，但現實是他們僅餘兩套房產作為「底氣」。李朝霞的網店生意慘淡，丈夫身為畫家卻闖不出名堂，加上去年房價不斷下降，更令他們雪上加霜，變得心灰意冷。為了生活，李甚至曾向老家的同學借錢，以補貼家用，否則已「揭不開鍋了」。李朝霞坦言，今年不想回鄉的託辭是疫情，真實情況是「手上沒錢了」，尤其每次回鄉都要向長輩送禮，給小輩壓歲錢，絕不能吝嗇，否則便是給父母「丟臉」。

至於30歲廣東深圳女子劉敏（化名）不想回鄉的理由，則與李朝霞截然不同。劉敏坦言，當說出自己的年齡後，大家都猜想得到不想回鄉過年的理由，無非是家人催婚，以及被迫投考公務員。劉敏表示，她現時失業、未婚甚至未戀，在家人眼中，都是頂在頭上的失敗標籤；尤其已年屆30歲，家人更認定她的人生即將一蹶不振。不過，在劉敏心目中，自己並非「都已經30歲了」，而是「才30歲呀」。她感嘆，當聽到官方號召「就地過年」後，自己的感覺是「鬆了一口氣」。

年僅21歲的浙江紹興女子小米（化名），不想回鄉的理由與劉敏相似，卻又不盡相同。小米憶述，其父親自她18歲起，便開始張羅相親事宜，「催婚把我逼到抑鬱」，近日又曾致電她，開口便是「安排好相親了」，結果雙方在電話中吵了起來。小米坦言，其僱主早已表明可提前休假回鄉，父母卻指「還可以找寒假工做一下」，讓她感覺父母不是真的很想見到她，只是希望她乖乖回來相親。現時，她因不想回鄉，故仍未購買車票，但又害怕受親友指摘，導致十分焦慮，甚至失眠。小米坦言，她從小到大過年都是一家3口，不回鄉又會心疼爸媽，但回家又很折磨，唯一讓她期待的就只有與閨密聚會了。