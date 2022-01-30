警方破特大黃金盜竊案　檢逾百萬人民幣飾品

江蘇省南通市公安局上周六（29日）通報，經過連續3天偵查，南通市、海門區兩級公安機關在春節前夕，成功偵破一宗特大黃金被盜竊案件，在南通啟東將疑犯張某抓獲歸案，並追回大部分被盜黃金飾品。

上周一（24日）早上8時，南通市海門區公安局接到報警，轄區三廠街道一金鋪失竊，櫃面471件黃金飾品被盜，價值120萬元（人民幣，下同，約147萬港元）。警方接報後啟動重特大案件合成偵查機制，成立專案組，全力開展案件偵查工作。

專案組迅速鎖定犯罪嫌疑人為張某。上周四（27日），在南通市公安局相關警種部門和啟東警方的支持下，專案組民警在啟東將駕車再次外出銷贓的張某成功抓獲，並在其車內、家中起獲443件被盜黃金飾品。

經查，張某今年36歲，啟東人，曾因犯搶劫罪被判刑。出獄後，張某長期沉迷賭博，無力償還賭債，遂萌生盜竊金店的念頭。經多次踩點，張某上周一凌晨3時許，撬門進入目標金店作案，得手後即將部分黃金飾品低價賤賣，所得20萬元（約24.5萬港元）大都用於還債。目前，張某已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦。