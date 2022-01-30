男子涉殺害礦企老闆遭判死　上訴後獲發還重審

雲南文山州一名礦產企業老闆2018年在寓所外，遭人駕車撞傷並殺害；疑兇前年11月被一審宣判故意殺人罪成，遭判死刑。死者妻子上周六（29日）向內媒透露，被告不服判決，提出上訴，法院去年11月26日裁定一審判決有部分事實不清，證據不足，決定撤銷判決，發還重審。

63歲的王華聰為文山州知名礦企老闆，2018年他在家門前，被染有毒癮的馬壽聰駕車撞倒；馬壽聰及後更持刀連刺王華聰，直到被鄰居上前阻止才罷手；馬壽聰隨後報警自首。

王華聰家屬指控，死者是因與馬壽聰兄長在經濟上起糾紛而結怨，馬壽聰是在案發前10天才到當地，質疑案件屬於「僱兇殺人」。案件2019年10月於雲南文山州中級法院一審開庭，馬壽聰翌年11月底被判處死刑。

惟王華聰妻子馬女士上周六指，日前收到省高級法院的二審裁定書，當中顯示馬壽聰提出上訴後，省高級法院組成合議庭公開開庭審理案件，去年11月26日裁定「一審判決認定的部分事實不清，證據不足，裁定撤銷宣判，發回雲南省文山州中級人民法院重新審判」。馬女士表示，希望司法機關成立專案組繼續調查案件存在的疑點，判處兇手死刑並立即執行，還死者和家屬一個公道。