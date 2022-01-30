利誘網紅給商品「好評」　電商因虛假宣傳受罰

內地不少人在網上購物前，都會查看網紅博主關於商品的評價；然而有電商利用消費者的心態，與數十名網紅博主合作，誘導顧客不理性消費。江蘇揚州市市場監管局近日查處了一宗虛假「種草」網絡違法案件，涉案電商因虛假宣傳，遭當局行政處罰。

網絡流行語「種草」是指分享推薦某商品的品質，從而激發他人購買欲望的行為，或自己根據外界信息，對某事物產生體驗或擁有欲望的過程。內地傳媒上周六（29日）報道，揚州高郵市市監局城南分局去年11月29日接獲線索稱，轄區內某商貿公司涉嫌利用博主「種草」推廣的形式，對商品的銷售狀況、用戶評價，作虛假、引人誤解的商業宣傳行為。

經查，該商貿公司主要在淘寶平台上銷售服裝；為擴大銷量，該公司在小紅書App上尋找博主合作，讓博主購買其服裝，在收到合作博主的訂單號碼後，把款項返還給博主，訂單則照常發貨。博主收貨後，需在小紅書上發布穿搭體驗以推廣商品。該公司甚至會建議博主使用「超級時尚」、「太好搭配」等字眼，又要求博主將文案發給該公司審核後再發布。

該公司先後與數十名博主進行相關合作，該類訂單達到200多單，返還金額約3.7萬元（人民幣，下同，約4.6萬港元）。揚州市市監局相關負責人指出，該公司的行為看似正常交易，但其本質是利用「全款返現」的方式，利誘博主對商品作出虛假評價，其行為已違反《反不正當競爭法》。

報道指，高郵市市監局上周一（24日）已根據《反不正當競爭法》及《行政處罰法》，對該公司作出2.8萬元（約3.5萬港元）罰款的行政處罰。並責令該公司整改，不再進行此類的虛假宣傳。