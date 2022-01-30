台旅客浦東機場突暈倒　獲軍醫護士夫婦救回

上海浦東國際機場於上周五（28日）有一名台灣旅客突然倒地昏迷，幸獲同樣在候機的中國解放海軍軍醫大學長海醫院副主任醫生閆飛虎和護士妻子卞承玲把握「黃金六分鐘」緊急施救，該旅客其後恢復呼吸心跳，並送院接受進一步治療。

該名台灣旅客暈倒後，正在機場候機的閆飛虎立即上前查看情況。據了解，該名旅客當時瞳孔放大，心臟驟停、危在旦夕。由於閆不知道昏迷旅客的身體狀況，有沒有新冠肺炎病毒核酸檢測報告的情況下，他先用紙巾清理對方口鼻分泌物，再一邊實施口對口人工呼吸，同時不斷輕拍對方身體。其妻卞承玲與一名同行護則不停給昏迷旅客實施心肺復甦。

經過近10分鐘現場搶救，該名昏迷旅客逐漸恢復呼吸和意識，隨後被緊急送往醫院作進一步救治。據知，獲救的邱先生是一名台胞，當時準備返鄉。邱先生稱，自己當日3時許從深圳出發，準備在上海轉機返回台灣，期間沒進食喝水，候機時突然失去了意識。事後，邱某并向閆飛虎夫婦及護士3人表達感謝，閆則表示當時甚麼也沒有想，「就是想衝上去救人」。他又指這其實是日常工作中比較普通的一件事。