內地昨增54本土確診　14宗涉及豐台區冷庫

國家衞健委周日（30日）公布前一日新增81宗新冠肺炎確診病例，包括54宗本土和27宗境外輸入病例，其中北京新增20宗本土確診。臨近農曆新年假期，進出北京將迎來高峰，為方便群眾安全出行和保障市民健康，該市市委宣傳部副部長徐和健上周六（29日）再呼籲市民就地過年。

北京新增本土確診病例分別由豐台區、大興區、朝陽區和西城區報告，其中14宗涉及豐台區西南郊冷庫。該市衞健委周日發布消息，要求自1月1日至21日到過西南郊冷庫、果品公司冷庫和華興飯店（玉泉營店）的人員及其同住人員，立即報告社區，配合集中隔離、居家隔離、核酸檢測等各項防控措施。與上述人員有同餐、同工等接觸的人員，要主動進行核酸檢測。

在上周六舉行的北京疫情防控新聞發布會上，徐和健再提醒市民於農曆新年期間的進返市安排。該市要求市民減少流動，特別是不前往14日內有新增本土感染者的縣，非必要不前往陸路邊境口岸所在縣。14日內有新增本土感染者所在縣旅居史人士嚴格限制進返京，14日內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員非必要不進返京。其他地區人士持48小時內核酸檢測無感染證明和北京健康寶綠碼即可進返京。所有進返京人士抵達72小時內需進行一次核酸檢測。

除北京外，前一日新增本土病例包括浙江19宗，黑龍江8宗，天津4宗，河南2宗，雲南1宗。新增境外輸入病例分別為上海10宗，北京、浙江、雲南各3宗，河南、廣東、廣西各2宗，福建和四川各1宗。同日新增65宗無症狀感染病例，其中49宗為境外輸入，16宗本土個案分別由黑龍江、新疆和河南報告。至今內地累計106,015人確診，當中4,636人病亡。