賴清德視像晤美前國安官員　討論減少依賴大陸

台灣的副總統賴清德上周四（27日）出席洪都拉斯總統卡斯特羅的就職禮後，翌日過境抵達美國三藩市。繼與美國眾議院議長佩洛西視像會談後，賴清德上周六（29日）與美方醫療、商業和國安領域專家及前官員視像會談及通話，談及如何令台灣經濟多樣化發展，減少對中國大陸的依賴。

隨團的台總統府發言人尤達卡與駐美代表蕭美琴向記者表示，賴清德在三藩市舉行3場視像會議，談得最久的是美方國安專家，包括前白宮國安顧問麥克馬斯特、前白宮副國安顧問博明和前白宮國家安全委員會中國事務主任特平與會。他們談及全球到歐盟的安全情勢，以及台灣如何加強台海安全穩定、加強與美國和其他盟友合作，如何令經濟多樣化發展，減少依賴大陸。賴清德表達對台灣的信心，並認為如何讓台灣利益最大化、經濟更強，成為全世界供應鏈中必要一環是重點方向。

賴清德另與史丹福大學醫學院專家討論到新冠變種病毒株Omicron疫情，以及後續對疾病監測、防疫等問題；又與美台商業協會主席斯普林特（Michael Splinter）、美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等人開會，討論美台貿易暨投資架構協定會議復談、促成台美簽署雙邊貿易協定等問題。賴清德亦與民主黨參議員譚美‧達克沃斯通話，對方表達訪台意願。

賴清德在Facebook表示，很感謝今次所有參與專案的各駐館處，得以完成台灣的總統蔡英文所交付的任務，他料於周日（30日）返抵台灣。被問及有沒有蔡英文出訪的計劃，蕭美琴表示，賴清德這次出訪很成功，至於蔡英文何時出訪，有防疫等各方面考量，由台灣當局評估與決定。她又指，美國政要想訪台灣，「已經排隊排很長」，陸續會有愈來愈多人向台灣申請外交泡泡。