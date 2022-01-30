揭女法官斂財　涉敲詐男子羈押逾3年獲保釋

引發海南省高級人民法院前副院長張家慧下台的敲詐勒索案男主角易真武，在重慶市萬州區看守所被羈押1,325天後，近日終獲准取保候審，可以回家過年。其代理律師任建宇表示，期待法院盡快就該案作出一審判決。

2014年，易真武在萬州榮文建築勞務有限公司老闆晏宗文的引薦下，結識了張家慧的丈夫、海南省迪納斯投資有限公司總經理劉遠生，並攬承當地華君大酒店的勞務工程。雙方其後就工程結算款問題屢次產生爭議，易於2018年寫信給張，希望能通過她讓劉重新談判，隨信件附上一個張與同事在茶樓打麻雀短片的USB。因擔心影片公開會帶來負面影響，劉與易談判，並最終同意支付後者200萬元人民幣（約248萬港元）。之後劉報警稱遭易敲詐勒索，同年6月易被刑拘。

案經媒體報道後，張家慧被推向輿論風口浪尖。在海南省委政法委介入後，張和劉相繼被查，而易真武敲詐案則陷入停滯。2019年，張被雙開，2020年因貪污判刑。萬州區法院同年裁定中止審理易的敲詐勒索案，理由是「由於不能抗拒的原因，致使案件在較長時間內無法繼續審理」。

去年1月，易敲詐勒索案重新開庭審理後休庭。直至上周四（27日），任建宇到萬州區看守所會見易後表示，被羈押3年7個月的易狀態很不好，對上一次開庭後足足一年遲遲不作出一審判決，易非常憤怒。任又稱，多次申請取保但沒有消息，上周二（25日）再提交書面的取保候審申請。據知情者稱，法院批准取保候審的理由包括，易無違法犯罪紀錄，對其採取取保候審不致發生社會危險性的情況，以及公訴機關的指控不能成立，易極有可能被宣告無罪等。