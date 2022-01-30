下屬30米外遙控引爆　炸傷台積電外包商

台灣半導體製造廠台積電在新竹科學園區寶山一期的12廠P8廠區，本月中有一名外包商到停車場準備乘電單車時，發現車前方遭人放置不明包裹，拿起時遭炸傷。檢警追查發現爆炸物為遙控引爆，鎖定一名賴姓下屬嫌疑重大，更在其住處和宿舍搜出火藥、電池、遙控器等證物，上周六（29日）將他送辦。

受害的37歲陳姓台積電外包商於本月14日傍晚，下班前往工地戶外停車場乘電單車時，發現車前方置物籃有一個黑色塑膠袋，拿起查看時包裹突然爆炸，導致其右手、下巴、右胸及右腰等部位受傷。警方封鎖現場搜證，由於包裹內有多顆乾電池，研判是人為刻意製造的爆炸物。檢警組成專案小組追查，鎖定疑犯為上述工地承包商的34歲賴姓員工，上周五（28日）持搜索票和拘票，兵分兩路搜索賴男位在嘉義縣的住所與新竹市的公司宿舍，並將他拘提到案，扣查手提電腦、手機、線材、膠帶、火藥、電池、遙控器等物品。

經上周六訊問後，檢察官認為賴男無法掌控爆炸物的威力，仍將之放在陳姓工頭上司的電單車上，並在約30米外觀望，見陳男接近時即以遙控器引爆，除了陳男外，碎片亦波及停車場內其他途人，認為其主觀上具有不確定的殺人犯意。鑑於犯罪情節嚴重，檢方以賴男涉犯刑法殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸毀物品等罪嫌重大，且有滅證行為及反覆實施恐嚇之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。