前大學校長受賄遭雙開　縱慾長住賓館藏逾千色情片

湖南省紀委監委網站近日播出反腐專題片，披露了湖南廣播電視大學前黨委副書記、校長彭元淪為金錢美色奴隸的經過。片中指，他長年住在賓館，又收藏近千部色情片。

彭元出生於1961年，曾任湖南交通職業技術學院黨委書記、院長。他表示，當上一把手後，老闆們天天圍着他轉，與他唱歌喝酒找異性朋友。後來投資10多億元（人民幣，下同，約12.4億港元）的交通職院新校區項目落實，彭元讓其中一名老闆余某承建工程，從中獲得300多萬元（約370萬港元）的「感謝費」。

據湖南省紀委披露，彭元從2015、2016年以後完全不回家，並縱情聲色，特別是到湖南廣播電視大學後，長年住在賓館，經常與老闆或年輕女性玩在一起。彭供述，其半數以上違紀違法所得都花在異性身上，以致連退贓都拿不出錢來。

彭元去年5月28日被查，同年11月被開除黨籍。據指，彭元利用職務便利，為相關企業和個人在承攬工程項目、轉讓土地使用權等事項上提供幫助，非法收受他人所送財物共計1,500多萬元（逾1,850萬港元）。彭其後因涉嫌受賄犯罪被捕。