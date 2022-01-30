台報告關注在港外資減逾3%　涉政治因素

因應《港區國安法》在港施行，台灣的陸委會每季向立法院提交「香港特殊地位檢討」暨「香港人道援助關懷行動專案執行情形」報告。台媒周日（30日）報道，今年最新一季報告指出，2020年以來在香港的外資企業數目下跌逾3%，陸資企業大幅增加6%。

報告引述香港政府統計處公布的數據，指出以香港作地區總部的外資企業數目，從2020年的1,504間減至2021年的1,457間，下跌約3.1%。其中美國企業由282間減至254間，年減10%，創2003年以來新低；日本企業亦下跌約7%至210間。相反，陸資公司在港設立總部數目年增6%至252間。評論認為，在港外資及陸資的消長趨勢，除與全球經濟鏈重整有關，亦涉及政治因素。

陸委會在報告中提到，大陸司法部上月公布2022年粵港澳大灣區律師執業考試詳情，即要求港澳考生報名時提交擁護《基本法》的承諾書等。報道引述觀察家指，未來對其他有意到粵港澳大灣區發展的專業和科技人才，可能比照設置政治門檻。報告亦提及去年10月以來，陸續有《港區國安法》案件宣判，而壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層亦被加控串謀發布煽動刊物。

陸委會聲稱，《港區國安法》除了針對傳媒，亦持續對香港社會進行清洗，各種情況令人擔憂香港的民主發展與人權自由。陸委會強調，台方會持續關注香港情勢，支持香港的立場不變，將繼續依循政策方針，動態應對相關局勢發展，並在既有的制度基礎上不斷精進，與國際社會共同支持香港自由人權。