內地教育部嚴打學籍造假　禁炒作高考狀元

內地教育部於上周六（29日）公布關於今年大學招生工作的通知，對促進高等教育入學機會公平、深化高校考試招生改革、加強招生錄取規範管理等方面提出具體要求。當中強調要嚴厲打擊「高考移民」，嚴禁宣傳炒作高考狀元、高考喜報等行為。至於今年高考將於6月7至8日舉行。

具體來看，通知重點提出5方面工作要求。一是進一步提升疫情防控常態化下考試組織管理水平，嚴防考試舞弊。二是繼續加大對中西部及農村地區招生傾斜力度。三是穩妥推進高考綜合改革，引導減少死記硬背和機械刷題現象。四是嚴格招生錄取管理，加大違規查處力度。五是進一步優化考試招生宣傳服務，扭轉以錄取分數線評價學校的做法。

通知強調，要嚴格審核考生的戶籍、學籍和實際就讀情況，嚴厲打擊「高考移民」。對於通過非正常戶籍學籍遷移、戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等手段獲取高考資格者，要依法依規進行嚴肅處理。「高考移民」現象來自部分考生為考上大學或好大學，利用一切手段和途徑，向錄取分數線較低、錄取率較高的省份流動。

在招生錄取方面，通知要求各地院校認真遵守招生「30個不得」、「八項基本要求」等紀律要求。同時，各地不得隨意將普通批次招生專業安排至本科提前批次招生，不得開展大類招生。此外，院校招生廣告或宣傳表述應當嚴謹、規範，不得採取貶損、誇張、低俗以及其他不適當的語言或方式宣傳，不得以新生高額獎學金、違規承諾錄取等方式爭搶學生。