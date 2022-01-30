台增14宗本土新冠　幼兒園疫情擴大

台灣的本土新冠疫情未止，中央流行疫情指揮中心周日（30日）公布新增14宗本土個案及40宗境外輸入個案，沒有新增死亡個案。本土疫情中以兩間幼兒園最嚴重，包括桃園加貝爾幼兒園增加5宗相關個案，而宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店的群聚疫情，蔓延至高雄諾貝爾幼兒園，再多5人染疫。

指揮中心表示，新增本土個案為6男8女，年齡介乎未滿10歲至60多歲。指揮官陳時中表示，高雄諾貝爾幼兒園在這兩天進行全員採檢，上周六（29日）驗出4名幼童確診，另一宗則是前一天確診案例的姑母。該園逾百名師生中累計有6人確診，需要持續監測。陳時中承認，現在的社區風險在於高雄，但諾貝爾幼兒園新增個案對社區風險低。其餘個案分別是2宗涉及日前爆疫的桃園市亞旭電腦廠，1宗與桃園機場延伸的西堤餐廳感染群組有關，1宗涉及高雄港疫情。

至於新增境外輸入個案，包括21男19女，年齡介乎未滿5歲至60多歲。其中8人來自美國佔最多，其他分別自英國、中國大陸、香港、越南、柬埔寨、澳洲、法國、日本、南非、菲律賓、加拿大及匈牙利入境，另10宗仍在調查中。上述個案分別在本月14日至29日期間抵台，其中自香港入境的是一名台灣籍40多歲女子，於上周日（23日）抵台。