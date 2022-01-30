內地限制碑刻石刻文物拓片銷售　嚴禁饋贈

國家文物局上周六（29日）下發《關於加強石刻文物拓印管理的通知》，明確各地要嚴格限制碑刻石刻文物拓片銷售，嚴禁用碑刻石刻文物拓片作為禮品饋贈，嚴厲打擊違法盜拓行為。各地文物行政部門要會同公安機關，將上述行為納入打擊防範文物犯罪專項行動。

該通知指出，各地文物行政部門要嚴控拓印石刻文物範圍，嚴格審批管理，嚴禁違法違規拓印，堅決杜絕以商業為目的的拓印行為。用於文物訊息檔案、陳列展覽需要的拓印，要按規定嚴格管理；石刻文物保存狀況和自身特點不宜拓印的，不得批准拓印。各地要全面清查文物博物館單位及其相關商業場所售賣拓片的情況，博物館和文物保護管理機構售賣的碑刻石刻文物拓片應全部下架，並登記建檔和嚴格保管；已審批尚未或正在進行的拓印亦應立即停止，並重新審查。

各地要對轄區內文物博物館單位現有的碑刻石刻文物拓片進行登記建檔，杜絕任何單位和個人藉此作為禮品饋贈。文物保管看護人員不得為違規拓印提供方便，任何機構和人員不得擅自向其他單位或個人提供文物拓印模具和技術資料，一經發現將嚴格執紀問責。