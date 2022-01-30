針對培訓機構惡意漲價　內地3部門部署整治

針對當前社會反映強烈的非學科類校外培訓機構惡意漲價、違規傾銷課時等突出問題，內地教育部、國家發改委、市場監管總局聯合印發通知，部署開展專項整治工作，要求各地立即行動、不留死角、嚴查重處，整治侵害人民群眾利益的培訓收費行為。

通知指出，隨着寒假到來，非學科類培訓市場營銷急速升溫，一些培訓機構趁機漲價、傾銷課時，製造焦慮，加重了家庭經濟負擔，在一定程度上對衝了教育「雙減」政策的成效，因此必需全面加強非學科校外培訓監管，不斷鞏固深化治理成果。

通知要求迅速開展全面排查，將非學科類培訓收費排查整治工作，採取有效措施。要突出專項整治重點，包括非學科類培訓收費項目與標準、收費公示制度執行、《中小學生校外培訓服務合同（示範文本）》使用情況、培訓預收費監管等情況。要暢通社會監督渠道，及時核查處理投訴舉報，確保把情況摸清，把問題找準，把台帳建實，把整改任務列細。

通知強調，必需堅持邊摸排邊整改，對排查發現的各種問題，明確整改具體事項和時間表，逐一對帳銷號。對不具備相應資質條件的培訓機構，要堅決關停；對不落實培訓預收費監管要求的，要嚴控資金流向，嚴防「捲錢跑路」等問題發生；對影響比較惡劣的未按規定明碼標價、價格欺詐、虛假宣傳、誘導消費等問題要堅決查處。並要對有關責任人嚴肅問責，及時向社會通報整改情況，形成震懾，並提升市民對雙減工作的信心。