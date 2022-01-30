教武術期間致7歲童死亡　教練判囚6年

河南省登封市一名7歲男童兩年多前，在武術學校上課期間暈倒送院，其後不治身亡。家屬懷疑死者遭教練打擊頭部致死，並告上法庭。案件周日（30日）在新密市人民法院宣判，裁定該教練過失致人死亡罪成，判處他有期徒刑6年。

7歲男童程某博於2019年10月8日在上武術課期間暈倒，翌月4日不治。警方起初認為，無實際證據證明涉事教練桑某明故意打擊男童頭部致其死亡，故未予刑事立案，只對他處以行政拘留14天，罰款500元人民幣（約610港元）。男童家屬不服警方決定，將登封市公安局起訴到法院，一審及二審均認為，桑某明故意傷害男童的事實存在，男童頭部、腳、胳膊等處有明顯外傷，決定撤銷登封市公安局作出的行政處罰決定。

期間登封市公安局就程某博之死立案，並對桑某明採取強制措施，檢方其後以過失致人死亡罪，對桑某明提起公訴。新密市人民檢察院指控，事發當日桑某明在登封市區少室路北段嵩山村天辰俱樂部內，對違規招收的程某博等5名未成年人進行武術訓練，期間用木尺懲戒程某博，並在未採取有效防護措施下，致使對方完成具危險性的「平蹬」動作後倒地昏迷不治，經鑑定為頭部受到外力作用引起硬膜下血腫死亡。

桑某明在庭審中稱，自己「只打了程某博手心3下」，並沒有打過別的部位，對其身上其他外傷的來源表示「不知道」。程某博的父親和代理律師則認為，根據在場4名孩子及文化課老師的證言，可排除程某博受到其他人傷害和在其他地方受傷的可能，其多處外傷均為桑某明毆打造成。法院認為，桑某明在訓練過程中，強令男童實施危險的訓練動作，沒盡注意義務，亦沒採取有效防護措施，其行為構成過失致人死亡罪。