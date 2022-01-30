臨汾涉黑案主犯判監25年　曾任縣委副書記

山西省臨汾市中級人民法院近日對一宗組織、領導及參加黑社會組織案一審公開宣判，案中主要被告秦志洲被判處有期徒刑25年。報道指，秦志洲曾擔任山西運城中院辦公室主任、副處級審判員，絳縣副縣長，新絳縣委副書記，聞喜縣縣委副書記等職。

內媒周日（30日）引述臨汾中院消息稱，2006年，秦志洲指使他人糾集20多人強行霸佔他人煤礦，並安排人駐礦看護，後又糾集多名社會閒散人員持刀、棍在煤礦周邊尋釁滋事，斬傷無辜村民。通報稱，秦志洲為攫取經濟利益，該組織以暴力、威脅或其他手段，有組織地實施20多宗違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

該組織假借幫扶或以承諾辦理貸款的名義，多次對多家企業及其法定代表人實施尋釁滋事、強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索等犯罪行為。該組織通過實施違法犯罪活動，對山西省運城市鹽湖區、山西省鄉寧縣等地的部分企業、企業周邊村民形成重大影響。自2014年開始，網上對秦志洲的舉報密集出現，至少5名企業主對秦志洲等人實名舉報。舉報者稱，秦志洲通過幕後操控，成為一些企業的債權人，再以債務逾期等理由，利用社會人員強佔煤礦、企業。

一審法院以組織、領導黑社會性質組織罪，強迫交易罪等罪，依法對秦志洲作出上述判刑，剝奪政治權利5年，並沒收其個人全部財產；另案中其餘14名組織成員則分別獲刑2至19年不等，並處相應財產刑。