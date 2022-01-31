男子買爛尾樓需付貸款　二審判由開發商承擔

內地傳媒周日（30日）報道，浙江省嘉興市中級法院近日二審改判，一名購買爛尾樓人士早年與地產開發商解除合約後，不需再支付餘下銀行按揭貸款，改由開發商承擔。

案情指，來自上海的許先生2014年購買嘉興某樓盤別墅，並向銀行按揭貸款392萬（人民幣，下同，約482萬港元）。當他支付首付款後，銀行將貸款發放予開發商。開發商卻因資金問題無法按時交付房屋，造成樓盤爛尾。

至2018年，開發商向法院提交破產清算申請。經破產管理人調查，由於樓盤未竣工驗收，不符合交付標準，隨即通知許先生解除其與開發商之間的商品房買賣合約。許先生因無法取得房屋所有權，於是停止向銀行支付月供，至2020年被涉事銀行入稟法院，要求繼續支付剩餘貸款。

一審法院認為，「貸款人有權選擇繼續履行本合同或要求借款人提前償還本合同項下的全部或部分貸款」，故此裁定許先生結欠銀行借款本金及利息（含罰息）合共220萬元（約270.6萬元）。許先生不服一審判決，決定上訴至嘉興中院，終獲法院二審改判由開發商承擔餘下銀行按揭貸款。