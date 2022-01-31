美按摩店華裔女老闆遇劫　圖反擊遭槍殺亡

美國新墨西哥州阿爾伯克基市一名華裔女子，上周一（24日）晚在其經營的按摩店內被兩名劫匪搶劫，女子曾拔槍反擊，雖然擊傷其中一名匪徒，但最後仍被槍殺身亡。受傷的劫匪被捕後，送往當地醫院治療，另一名劫匪則在上周五（28日）落網。

45歲被殺女子方思慧（Fang Sihui，音譯）來自中國湖北省。案發當日的監控錄像顯示，18歲疑犯拉美雷斯（Jorge Rivera-Ramirez）付錢給方女購買按摩服務，其後掏槍威脅她給另外一名同夥開門。方女曾試圖逃跑，但被劫匪抓住，然後走向店內辦公室，錄像至此被切斷。調查人員表示，方女給了劫匪500美元（約3,750港元）之後，拿出槍並向拉美雷斯還擊，最後兩名劫匪同時向她開槍，將其射殺。

另一名18歲疑犯埃爾南德斯（Juan Carlos Hernandez）於上周五被捕，他與拉美雷斯均被控以謀殺、綁架、持械行劫、篡改證據和同謀罪。阿爾伯克基警察局表示，這宗槍殺案可能與當地此前發生的一系列亞裔按摩店搶劫案有關，因為案件有相似之處，例如兩人作案，監控鏡頭在案發時失靈等。