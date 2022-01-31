加強打擊醉駕　警本月取締525案

台灣新北市警方周日（30日）表示，當局加強取締酒駕，本月全市共取締酒駕525件，其中包含違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47％；事故較去年同期減少3成。警方呼籲，酒駕除重罰外甚至會觸犯刑法，駕駛者勿以身試法。

新北市交通大隊表示，立法院今年1月24日三讀通過酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年；新增公路主管機關須公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實；以及酒駕吊銷駕照重新考領時，應申請登記配備有酒精鎖車輛才可獲發駕照。

為配合政府打擊酒駕決心，新北警自去年12月28日起啟動四階段「防制酒後駕車大執法」，加強轄內易酒後駕車肇事路段取締。經統計今年迄今已取締酒駕525件，其中包含違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47％，事故較去年同期減少3成。

新北市交通大隊表示，今年農曆新年有9天假期，聚餐飲宴時間拉長，酒精代謝時間減少，隔天更可能發生宿醉駕車情形；又指並非只有飲酒完立即開車才算酒駕，民眾應衡量自身身體狀況，飲酒結束應有充分休息時間，避免宿醉駕駛情形發生。