農曆新年迎寵物消費高峰　寄養酒店提前爆滿

農曆新年假期來臨，內地不少人已經踏上了返鄉的路，這些人在城裏的留守寵物又交由誰來照顧呢？在上海，寵物寄養服務迎來高峰，部分寵物房間提前一個月便預訂一空，近日「主子」正陸續搬新居，準備度過牠們的春節假期。

在上海外灘的一家寵物店，記者發現專門為寄養寵物提供的「度假房」已經準備就緒，有單層的標準房，也有上下兩層的套房。寵物店負責人表示，新年假期的房間早在一個月之前經已爆滿，這兩天陸續有消費者把寵物送來入住。

每年新年假期都是寵物寄養服務的高峰，儘管整體需求較疫情之前有所減少，但很多社區的寵物店還是接到了不少訂單。在上海市浦東新區的一家寵物醫院，原本提供給住院寵物的休息房間也經清潔消毒，收拾妥當，改用來迎接周邊社區的寵物入住。

對於多數消費者而言，寵物寄養是一筆不小的開支。據記者了解，新年期間寄養寵物的費用平均每天約200元（人民幣，下同，約250港元），一些豪華房型開價更高達每天600至700元（約740至860港元），寄養期限一般為7至10天，部分寵物店會要求飼主自備寵物的食物。此外，有寵物門店提供寵物攝影以及洗護造型等增值服務，整體花費平均約數千元。