內地昨增40宗本土確診　杭州爆群聚疫情

內地周一（31日）公布前一日新增58宗新冠肺炎確診病例，分別為40宗本土和18宗境外輸入。浙江單日新增24宗本土確診佔最多，患者均為杭州隔離點中發現。該市已連續4日單日確診達雙位數，當地富陽區爆發群聚疫情，患者分別曾參加婚宴及帶孩子到母嬰館洗澡。目前該市超過3萬人集中隔離。

除浙江外，前一日新增本土確診病例有11宗由天津報告，北京3宗，黑龍江和河南各1宗；新增境外輸入病例分別為上海10宗，廣東7宗，福建1宗。同日新增52宗無症狀感染病例，除黑龍江4宗本土個案，其餘48宗均為境外輸入。至今內地累計106,073人確診，當中4,636人病亡。

周日（30日）杭州市新冠肺炎疫情防控發布會通報，自上周三（26日）至當日下午1時，該市已累計報告64宗本土確診病例，分別為濱江區32宗，蕭山區14宗，富陽區13宗，上城區和拱墅區各2宗，西湖區1宗。其中富陽區的病例，4宗來自婚宴，8宗來自母嬰館，其餘1宗是因患者到家庭拜訪而感染。發布會稱，富陽區疫情的特點是傳播速度快、傳播鏈清晰。

杭州市政府副秘書長毛根洪在會上表示，本輪疫情發生以來，杭州按照盡快實現社區清零的目標開展各項疫情防控工作，實施三區管理，其中封控區足不出戶，管控區只進不出，防範區非必要不出區。目前劃定63個區域範圍中，封控區面積約10平方公里，影響約1萬人；管控區45平方公里，影響約14萬人；防範區360平方公里，影響約27.8萬人。