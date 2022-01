內地研究指Omicron非由Delta進化　或源於老鼠

新冠變種病毒株Omicron來勢洶洶,世界衞生組織(WHO)已將其納入第5種關切變異株。該病毒株近月入侵中國,引發聚集性感染病例。中國疾控中心徐建國院士團隊和南開大學公共衞生與健康研究院孫亞民教授團隊近日發表論文,內容指Omicron可能是在老鼠宿主體內進化而來,再回傳給人,而非從另一變種病毒株Delta進化而來。

研究團隊在在專業期刊《生物安全與生物安保雜誌》刊出題為《SARS-CoV-2奧密克戎變體的起源和進化分析》(Origin and evolutionary analysis of the SARS-CoV-2 Omicron variant)的論文,認為Omicron形成了單系群譜,與Gamma變種病毒株為姐妹群,但分支更長。種種迹象表明,Omicron可能在非人類的物種中悄然進化和演變。研究團隊通過對鼠適應性毒株和Omicron突變譜的對比後發現,該變種病毒株或於老鼠體內積累突變,然後回傳給人類。

這一研究結果,或有助預測和防止未來危險變體的上升。孫亞民接受內媒訪問時表示,動物強大的繁衍能力很適應病毒的進化,通過跟人類的接觸,病毒來回「溢出」,會進一步加劇新冠病毒的多樣性和難以預測性,未來要防止人傳人、物傳人,更要防動物傳人。

孫亞民又稱,一旦發生動物傳人的情況,第一反應不應該是直接大規模捕殺,而是要學會更好地去處理動物,特別是寵物與人的關係。針對Omicron的特點,未來可能會朝着保護特殊人群免於感染的方向發展,尤其是老人和免疫力低人士。另隨着新冠病毒感染動物的能力不斷增強,研究動物用疫苗也需要未雨綢繆。