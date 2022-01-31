8孩之母疑遭家暴鎖鐵鏈　丈夫涉違法受查

江蘇徐州市豐縣日前爆出有8孩之母疑遭家暴事件，引發網民關注。豐縣聯合調查組周日（30日）通報稱，女事主因流浪被收留，事件不涉及拐賣，惟她與丈夫辦理結婚登記時，鎮民政辦工作人員未嚴格核實女子的身份訊息，失職瀆職的工作人員將被依法處理。女子丈夫用鐵鏈將她上鎖涉違法，公安機關已展開調查。

通報指出，女事主楊某俠（丈夫替其取名）於1998年6月在豐縣歡口鎮和山東魚台縣交界處流浪行乞時，被其夫董某民的父親董某更（已故）收留，此後與董某民一起生活。董某民之後發現楊女有智障表現，但生活尚能自理。2020年11月，公安機關從DNA數據庫核對楊女身份，至今未見其親人訊息，但也沒發現拐賣行為。

自去年6月起楊女病情加重，經常摔打東西、毆打家中老人和孩子。為防止楊女因病傷人，董某民於是暫時用鎖鏈約束其行為，待其精神狀態穩定後才解鎖。周日經市縣兩級專家會診，證實楊女患有精神分裂症，給予抗病藥物治療，必要時約束保護，防衝動傷人及走失。目前楊女正在醫院接受治療。

通報又稱，鎮計生部門曾替二人落實節育措施，但因身體原因失效。董某民多次採取不同方式逃避計生部門的管理和服務。自2014年5月至今，民政、財政等部門為董某民家庭落實了低保和居民醫療保險政策，其中3名孩子每學期享受每人750元（人民幣，下同，約920港元）的生活補助，另外2名孩子每學期享受每人500元（約613港元）政府資助。去年鎮政府為其發放危房改造補助3.7萬元（約4.5萬港元）建設4間新屋。社會熱心人士也多次向董某民一家捐錢捐物資。