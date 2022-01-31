酒店廣告違法宣傳殖民風采　罰20萬人民幣

位於上海外灘的W酒店因在網上發布廣告內容，以「殖民風釆」作宣傳，虹口區市場監督管理局近日認定此舉構成妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚，對酒店罰款20萬元人民幣（約24.8萬港元）。內媒周日（30日）報道稱，虹口區市監局表示此事已結案，相關廣告亦已撤下。涉事酒店工作人員則未就事件回應。

報道稱，虹口區市監局本月14日對上海達洛酒店管理有限公司（下稱達洛公司）下達行政處罰決定書，該公司為上海外灘W酒店的經營主體。據決定書內容，該公司為推銷酒店客房的住宿業務，自行設計並製作廣告宣傳內容，字眼提及「融合殖民風釆與未來主義」等。廣告自2018年7月開始於旅遊服務平台上發布，直至去年7月4日被舉報才撤下。達洛公司除需停止發布含有違法內容的廣告，更被罰款。

內地公司訊息查詢系統天眼查顯示，達洛公司是上海金港北外灘置業有限公司的全資子公司，於2016年成立，法定代表人為翟某麗，公司經營範圍包括酒店管理、停車場管理、會展會務服務、汽車租賃、票務代理等。酒店公關部一名工作人員周日對內媒稱，因相關負責人不在公司，暫時不就事件對外回覆。對於酒店是否已繳納相關罰款，虹口區市監局工作人員則表示不清楚。