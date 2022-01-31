省公安農曆新年前道路執法　查處8331宗酒醉駕

廣東省近日提前啟動春運道路交通安保工作，自本月7日至28日，全省公安機關共投入警力36萬人次，於75個地點執勤，查處交通違法71.8萬宗。期間全省發生各類道路交通事故宗數、死亡人數和受傷人數，同比分別下降42.1%、45.2%、41.6%，未發生一次3人及以上死亡的道路交通事故。

內媒周日（30日）從廣東省公安廳交通管理局獲悉，今年春運交通安保工作啟動以來，截至上周五（28日），廣東全省高速公路日均車流總量627萬輛次，較去年春運同期基本持平；出省車流累計超過612萬輛次，同比上升28.5%；本月20日起開始出現較明顯的節前出省高峰。全省各級公安機關110電話和網上報警服務台春運以來，共接受群眾交通諮詢1.2萬次。

在嚴查嚴重違法、規範行車秩序方面，廣東公安交警依託交警執法站、勸導站、春運執勤點等「五站一區兩點」，嚴把出城、出村、出省、上高速、上山「五關」，大力開展夜查酒駕、拼車（即共乘）包車整治、電單整治三個專項行動。本月7日至28日，全省共查處酒醉駕8,331宗、其中醉駕2,710宗，查處拼車包車超載、疲勞駕駛753宗，查處電單車、電動單車違法行為54.4萬宗。