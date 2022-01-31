報告指中國利用官司及水軍　打壓外籍記者

位於北京的駐華外國記者協會（FCCC）周一（31日）發表年度報告，指中國當局疑鼓勵針對外國記者採取法律行動，以達到控制媒體的效果，在當地的外籍記者從事獨立報道時，面臨前所未有的障礙。

FCCC在報告中表示，北京疑鼓勵針對外國記者提出一系列訴訟，或威脅採取法律行動，而且往往在消息來源同意接受採訪後很久才提出官司。英國著名媒體《經濟學人》北京分社社長任大偉（David Rennie）認為，相關風險局勢正異常變化，從以往控制媒體的手段，如將記者列入黑名單、限制核發記者證及簽證等，轉為更令人憂慮的行動，包括新聞組織遭受警告，其報道可能令他們受到司法制裁或捲入民事訴訟，甚至面臨國安調查。

報告指出，有駐華外籍記者及媒體已針對風險升級，制定出緊急退場的計劃；隨着愈來愈多記者因過度脅迫或官方驅逐而離境，報道中國新聞日益轉變為遙距工作。報告又指，包括網絡水軍等獲國家支持的攻擊行動，令仍留守中國的媒體難以運作，這些行動助長「外國媒體是敵人」的氛圍，並令有關中國的報道蒙受損害。FCCC早前對192名會員中的127人進行調查，得出上述發現。