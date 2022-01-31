美艦近年通過台海愈發頻密　兩岸局勢升溫

美國總統拜登去年1月上台以來，幾乎每個月都公開派軍艦通過台灣海峽，亦不時出動軍機飛越台海上空。除了為展示其宣稱的自由開放印太承諾，亦凸顯美國對台灣的安全承諾，抗衡中國大陸的軍事威脅，惟此舉激起陸方一系列軍事回應。但兩岸局勢最嚴峻的一次，要算上20多年發生的台海導彈危機。

根據公開資料，美軍近年派軍艦通過台海的次數愈來愈頻密，由美國前總統特朗普上台的2017年只有1次，2018年增至3次，隨後兩年分別錄得9及15次。雖然去年錄得11次有所回落，但作為拜登上台首年，數字仍受注目。其中在去年8月，美軍神盾驅逐艦基德號與海岸防衞隊巡邏艦芒羅號分別從一南一北通過台海，非常罕見，其背後意味美軍可藉不同艦艇、航路和規模組合，隨時增減海上兵力應對大陸。

大陸對此除了循外交途徑反對，亦持續派軍機擾台，並在周邊海域軍演抗議。自2016年起，解放軍軍機開始頻密擾台，亦是美艦例行通過台海的開端。解放軍軍機鮮有飛越台海中線，但在2019年3月曾有兩架殲11戰機罕見飛越台海中線，時間長達10多分鐘，是1999年以來首次。台海中線是台海一條無形界線，絕大部分處於公海，是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的象徵。但陸方前年9月否定台海中線的存在，台方認為大陸對台軍事恫嚇的強度達台海導彈危機以來的最高點。

雖然台海局勢持續升溫，但未及台海導彈危機。為了抗議李登輝訪美，及阻止其在台灣的總統選舉中連任，解放軍於1995年7月向台灣外海發射導彈，其後又舉行兩棲登陸作戰演習。美國派尼米茲號航空母艦打擊群同年底通過台海，但未能威攝大陸。解放軍在翌年3月台灣舉行首次總統直接選舉之際，進行第二次導彈發射及軍演。美軍緊急調動兩個航母打擊群進入台海，展開大規模軍演應對，一度戰雲密布。