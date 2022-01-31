內地倡就地過年催生外賣團年飯市場　增長逾1倍

周一（31日）是大除夕，傳統上家人都會聚在一起吃團年飯。但近年內地提倡就地過年，不少年輕群體都不能跟父母一起吃團年飯，外賣團年飯頓成主流。有生鮮品牌快餐業務經理表示，截至目前，在整個年貨節期間，預製菜類產品的消費已突破7,000萬元（人民幣，下同，約8,700萬港元），較比去年已大幅增長超過100%。

內媒報道，有一家四口預計花費500至1,000元（約620至1,240港元）左右預訂外賣團年飯。另一名受訪者表示，以往不怎麼下廚，試過自己做，但基本上做一道菜便涼一道菜，覺得既麻煩也吃不到熱乎乎的，所今年訂了598元的團年飯套餐。

由於很多年輕消費者都不太會煮飯，商家有見及此特別推出各類型預製（成品或半成品）團年飯，讓消費者「零廚藝」也能做出大餐，只需回家簡單開封、翻熱、炒製，一道菜大概只需要5分鐘，整桌菜也只需20分鐘。某超市餐飲研發部產品經理杜吉壯稱，現在每家門店一天預訂這類即食團年飯最多達到20多份。

隨着愈來愈多人選購外賣團年飯，像陶陶居、全聚德、紫光園等老字號也紛紛推出特色預制菜式。生鮮品牌餐飲速食業務經理王安祺稱，以8道至12道菜的團年飯組合最受歡迎，像老字號品牌，整體銷量已經破2,000萬份。