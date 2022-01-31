美艦過台海三方沉默　學者指或有默契

學者接受東網訪問時指，美國的過航台灣海峽行動，旨在展示支援台灣對抗大陸威脅，但美方盟友未必例行聯手採取有關行動，以免惹怒北京招致報復；對於美、陸、台三方今次未有通報及回應事件，不排除之間有默契。

東網記者訪問新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院旗下國防與戰略研究所研究員許瑞麟，他表示美國每次派遣軍艦穿越台灣海峽，不但展示面對大陸軍事威脅下，美方對台的支持，同時確保這條連接南海與東北亞海域的便利航道保持開放及自由，認為美方過去一年的行動對提醒北京此事，達成一些效果。

至於美國與盟友的軍艦聯手通過台灣海峽會否例行化，許瑞麟對此表示保留，認為未來有關行動主要由美國海軍甚至美國海岸防衞隊承擔，間中可能獲得緊密盟友支援。惟他以德國軍艦去年避免穿越台灣海峽為例，若華府盟友決定在台灣海峽部署軍艦，需要承受大陸報復的風險，因此最多臨時加入美方行動。

今次美國軍艦通過台灣海峽，軍方罕有事後沒有立即主動公布，原因引起猜測。許瑞麟認為這反映美方有關行動的執行次數，可能比外界所知還要多。此外，美、陸、台之間可能存在某種默契，即只要其中一方不張揚，另一方就不會回應反擊，但這不能忽略解放軍能夠定期追蹤、監視在大陸附近的美軍艦機。