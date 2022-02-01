疫情阻團圓　內地民眾各出奇謀度新春

周二（2月1日）是大年初一，雖然內地持續受新冠肺炎疫情影響，市面過年氣氛較以往淡薄，惟各家各戶依然自行實施「B計劃」，務求與家人親友團聚、歡度佳節。內地傳媒近日採訪多個內地家庭，了解他們的過年計劃以及新年願望。

來自遼寧省鞍山市、現時在美國留學的男子Shining憶述，從小時候起，家裏就有很濃厚的團聚傳統，每逢除夕夜，都要舉辦一次家庭聯歡會，而他更是聯歡會的主持人；家人每年都會把自己新一年的願望寫成小紙條，放在一個糖果盒內；在聯歡會上由他朗讀家人上一年的願望，問問大家「實現了嗎？」受疫情影響，他今年無法與家人團聚，坦言若堅持回國，代價是3萬元人民幣（約4.5萬港元）左右的費用，以及加起來相當於1個月的隔離期。目前，他只希望到了暑期，疫情將有所好轉，又坦言今年「團年飯」或許要獨自解決。

河南省鄭州市女子張丹則表示，受疫情影響，她與丈夫已經決定「就地過年」，不返鄉為村裏「添亂」。她表示無法返鄉，心裏挺失落，但這是她婚後第一個農曆新年，「好在有老公陪在身邊，總好過以前一個人的時候」；又指以往過年都是「每天睡到自然醒」，好好休息疲憊的身軀。惟經歷疫情及鄭州暴雨後，特別重視感情，故打算邀請朋友到家裏，大家吃年夜飯。最後，張丹特別感謝其丈夫一直陪伴、支持及尊重她，又祝願每一位女性在找到愛情的同時，永遠不要迷失自己。

天津大學大一醫學生煦辰與其他人不同，原本已經做好在學校過年的打算，沒想到最終順利返回河北省廊坊市的老家過年。他坦言，受疫情影響，校方上月初實施封閉式管理，由於他就讀醫學部，便打算繼續留校做防疫志願服務，再給家人錄段祝福短片。未料到上月22日深夜，校方突然通知他們可以回家，他憶述，那一晚校內氣氛特別熱烈，好多人都從睡夢中醒過來，然後興奮得沒能再睡，忙着搶火車票、通知家人等。煦辰又指，對他而言，年味就意味着團聚，「只要爸爸、媽媽、弟弟都像往常一樣在家裏等着我回去，這個年就一定有意義」。

曾任職消防員、高位截癱後成為遊戲主播及心理諮詢師的朱銘駿，其新年願望相當簡單。受身體原因及疫情影響，他去年除夕只能在直播間度過，與網友聊聊天。雖然他也想出去看看，但考慮到親友要花很大力氣去照顧他，最終只能打消念頭。他又指，其生活過去一年「不好也不壞」，曾兩度瀕臨死亡，卻也差一點談戀愛，只是最終沒走到一起。他坦言︰「比起之前我真的變得特別想活下去，生活變得這麽好，我好想活得久一點。」

北京市男子阿光已經移居烏克蘭長達20年，更與當地一位姑娘組成家庭，卻每年堅持與家人返回北京慶祝農曆新年。他表示，妻子與孩子都特別喜歡中國、喜歡北京，尤其喜歡中國的美食；然而這兩年受疫情影響，機票價格急升，現時一張回國的機票高達6萬元（約7.5萬港元），「按我們家裏的人數，根本不可能」。他感嘆烏克蘭過年的氛圍很淡，和中國沒法比，他也只能自己製造一些過年的氛圍，例如包餃子、派利是等。他坦言，孩子流着中國人的血，「我想讓他們學習中國的傳統文化，慢慢傳承下去」。

與返鄉人群截然不同，內地詩人劉壹木表明，要帶着詩歌在農曆新年間自駕遊，踏遍中國西南方，「用詩意拯救春節」。他上周五（1月28日）在湖南省郴州市出發，計劃遊遍雲南大理、怒江後，再到西藏林芝、拉薩、昌都，然後前往四川甘孜、成都，最後返回湖南。他更指，一路上他會帶上美國詩人惠特曼的《草葉集》和梭羅的《瓦爾登湖》，又會朗讀自己與友人的詩歌。他強調，讀詩時會在網上直播，「讓遠方的人也參與到親近自然、挽救詩意的過程中來，過一個不同以往的春節」。