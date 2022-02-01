台灣宣布將派代表團　參加北京冬奧開閉幕式

北京冬季奧運會將於周五（2月4日）開幕，台灣的陸委會上周宣布台方不會參加冬奧的開閉幕式。不過，中華台北代表團周一（1月31日）深夜在官網發布新聞稿表示，經過和國際奧林匹克委員會溝通，將做好各項新冠肺炎防疫準備，依國際奧委會的建議派員參加開閉幕式。

中華奧林匹克委員會（下稱中華奧委會）的新聞稿指出，中華奧委會早前基於防疫及交通因素，中華台北代表團原計劃將不派員參加開閉幕式。不過，該會上周六（1月29日）接獲國際奧委會聯繫，後者在理解台方對全球疫情疑慮，以及保護選手和團員健康下，重申將全力協助，並與北京冬奧籌備會在防疫上作周全準備，確保比賽安全舉辦，並強調代表團得以閉環比賽的形式安全運作。

新聞稿提到，中華奧委會多次接獲國際奧委會通知，要求所有2022年北京冬奧代表團都能配合派員出席開閉幕典禮。基於遵循奧林匹克團結的基本精神，及雙方長期良好互動及相互理解下，中華奧委會經與體育署等相關單位磋商後，決定調整規劃，在盡力克服航班困難、兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，配合政策派員出席開閉幕典禮。