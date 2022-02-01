疫情隔離無法團聚　父母寄滿桌團年飯

受新冠肺炎疫情影響，內地不少民眾今年與親友無法團聚過新年。在內地網絡上，「爸媽寄來了整桌年夜飯」成為熱門話題，不少異地過年的網民趁機表達對父母家鄉的思念︰「愛能跨越山海，把冰箱塞滿，爸媽做的飯就是好吃。」

身在北京市的楊女士周一（1月31日）透露，無法返回黑龍江省東寧市的家鄉，結果母親寄來一大箱家鄉的「美味」，有饅頭、油條、小酥肉、刀魚、肉凍、豆腐肉卷等，還有母親親手包的5種肉餡餃子。楊女士又指，母親在寄出包裹之後，特意給她發出數條語音訊息，交代每一樣食物該如何做、怎麽吃，結果令楊女士哭了一個上午，坦言︰「很想念媽媽做的每一道菜，我最想回家。」

同樣因疫情留在北京市過年的李女士指，得知家鄉的隔離政策後，便對回鄉感到猶豫，後來父親勸她回家相親後，便決定留在北京市過年。未料，李女士忽然收到母親寄來的兩大箱食材及家鄉特產，令她十分感動，但坦言「因為我媽做飯比較差，但她真的又很愛給孩子做」，只能熱淚盈眶地往冰箱裏塞，結果完全塞不下。李女士周一收到父親發來的新年祝福，感到十分溫馨，她最大的希望也是祝願爸爸媽媽健康快樂。