51歲考入本科　媽媽級大學生成績羨煞網民

內地51歲女子張計玲去年9月接獲山西工商學院的學前教育專業本科錄取通知書後，一度受到輿論關注，也受到一定質疑。近日，這位「媽媽級大學生」在社交平台分享自己第一學期的成績單，結果令網民驚嘆，不但11個課程全部通過，且有3個科目成績超過90分，有網民大讚︰「阿姨好棒！」

張計玲接受內地傳媒採訪時透露，在讀大學前只是理髮師及「陪讀媽媽」，陪伴兒子考上大學才是她生命中最緊要的事。然而，兒子一邊備戰高考，她也跟着學習；結果兒子2019年如願以償考上軍校後，她也決心重拾因年輕時高考失敗而破碎的大學夢。在2020年挑戰高考失敗後，她報讀補習機構，結果去年成功考上山西工商學院的學前教育專業本科。

同齡人不是已經退休，就是即將退休，張計玲卻成為全班48名學生中最年長的一位，甚至比部分同學的母親還要年長。惟她坦言感覺與其他學生「沒啥不一樣」，多年陪讀生涯早讓她養成學習的習慣，「除了學習，我沒有其他愛好，讓我閑坐嘮嗑，都覺得是浪費生命」。

不過，大學生活比張計玲想像中管理嚴格，因此她選擇「走讀（以非住校方式就讀）」，有時甚至逃課，幸得同學們照顧。她笑言，有些老師起初還以為她也是老師，懷疑自己走錯課室，有些老師則擔心她跟不上進度。惟在第一學期成績出爐後，張計玲稱現時充滿自信和期待，希望可以好好享受精彩的大學生活。