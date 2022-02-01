超市蔬菜比羊肉貴　官方︰非哄抬價格

湖北省武漢市近日有網民在社交平台發文，質疑有超市出售的蔬菜價格過高，甚至比羊肉更貴，引起輿論關注。惟當地市監部門周日（1月30日）派員調查後，認為蔬菜價格屬市場調節價格，上述超市的行為不構成哄抬價格。

內地傳媒周一（1月31日）報道，上周五（1月28日）有網民在微博發文稱︰「武漢中百倉儲水果湖店新（鮮）蒜苗比羊肉都貴，野藕過年價格直線上升。」從其發布的照片可見，該店的新鮮蒜苗價格為38.5元（人民幣‧下同，約47.8港元）一斤，洪湖野藕為13.99元（約17.1港元）一斤。貼文引起哄動後，內地傳媒記者前往該店走訪，發現超市已經減價，蒜苗及野藕的每斤價格均下降3元（約3.7港元）。

該店店長張莉表示，超市內所有商品的價格由公司總部根據進貨價格等因素統一制定，該分店不能隨意調整；又指超市職員打理蒜苗時會造成一定損耗，所以按目前價格出售，「其實是有虧損的」。

對此，武漢市武昌區市監局水果湖所已於周日派員到該店檢查。執法人員指，受近期天氣因素影響，蔬菜採購價不斷上漲；根據《價格法》等相關法律法規規定，經營者可根據生產經營成本和市場供求狀況自主定價，因此該店的行為不構成哄抬價格。執法人員強調，當局為維護農曆新年期間市場價格秩序，當局制定好價格監管工作的措施，保供穩價。