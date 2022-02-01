過程不到20分鐘　少年第3度做手術醫心臟病

上海市復旦大學附屬兒科醫院周一（1月31日）披露，因先天性心臟病曾接受過兩次心臟手術的17歲少年小義（化名），上周六（1月29日）在該院接受肺動脈支架瓣膜植入手術，手術過程不到20分鐘；在手術當天，小義已不再需要使用呼吸機，目前心臟功能恢復良好。

院方介紹，小義出生後2個月因患上「肺動脈瓣重度狹窄合並三尖瓣重度返流」，接受首次手術，幸術後恢復良好。直至兩年多前，他又因三尖瓣反流加重，接受第2次手術，術後需要定期覆診。至近日，小義的肺動脈瓣返流加重，心臟增大，需要手術植入肺動脈瓣膜。考慮到他接受過兩次開放性心臟手術，如再次體外循環、停跳並開放心臟進行手術，將會面臨巨大風險。

幸運的是，復旦大學附屬兒科醫院與北京佰仁醫療正進行肺動脈支架瓣膜的GCP臨床試驗，這種瓣膜植入手術創傷小、恢復快，為小義的治療帶來希望。經過縝密分析討論後，治療團隊上周六為小義進行手術，準確地將支架瓣膜放置到肺動脈的預定位置，同時環縮肺動脈，縫合固定支架瓣膜。術後檢查顯示，小義肺動脈支架瓣膜功能完好。

院方表示，此次手術是華東地區首宗兒童先天性心臟病經右心室肺動脈支架瓣膜的植入手術，極大程度地減少了手術創傷，避免了開放性心臟手術的風險和併發症，開創了先河。