每天巡邏近12公里　獨臂管護員保護山林逾13年

冬季天氣乾燥，是護林防火的關鍵期。青海黃南州尖扎縣40歲藏族男子桑杰加，雖然年少時因右臂不慎捲入脫穀機導致截肢，但自從在洛哇林場那卡管護站任職生態管護員後，13年來他未因殘疾而氣餒，反而緊守崗位，辛勤工作。

內地傳媒周一（1月31日）報道，洛哇林場下設一個護林隊有10個管護站，其中那卡管護站的林地有1.7萬多畝，而桑杰加則負責管護其中的2,000多畝。由於巡護的林子分布在各山頭，他每次巡護都要走近6公里路，每天至少要巡護兩趟，早年更只能依靠步行，幸好目前每次巡邏都能騎電單車，「方便多了」。

他又指，在巡護中既要檢查樹體有否出現凍害、蟲口等，又要查看附近有沒有人違規用火、破壞宣傳牌等設施，甚至要防止牲畜進入林地，尤其當地有不少牧民放牧，時常有牛羊跑入林地。為了保護小樹苗不被吃掉，他們甚至在林地上設置圍欄。

桑杰加坦言，他起初只是為了有一份工作，但10多年來，「看着一棵棵小樹苗逐漸長大，荒山坡變綠，就對這片林場有了很深的感情」。尖扎縣自然資源局局長董壽山則指，青海作為三江源頭，也是中國的五大牧區之一，「作為生態的守護者，有責任管護好生態」。他強調，當地目前已建立縣、鄉、村三級林草長制組織體系，做到「一林一草」都有人管、管到位。